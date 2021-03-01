Житомирщина потрапила у червону зону карантину

У Житомирській області вводять червону зону карантину. Нові обмеження почнуть діяти у регіоні від 3 березня.

Таке рішення ухвалили 1 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зверніть увагу Прикарпаття та Буковина протестують через введення жорсткого карантину: фото

Ситуація з COVID-19 на Житомирщині

► Як раніше повідомив Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА, впродовж останніх 4 тижнів у регіоні спостерігалося погіршення ситуації з COVID-19. Кількість хворих збільшилася втричі.

Він пояснив, що за останній тиждень там провели майже 6000 ПЛР-тестів, коронавірус виявили у 2716 людей. Тобто у межах місяця динаміка зросла від майже 900 до 2 700 випадків.

►В області вже почали закривати дитячі садки, водночас школи там переводять на дистанційну форму навчання. У деяких навчальних закладах раніше почнуться весняні канікули.

Що зміниться через червону зону

Від 3 березня у Житомирській області буде заборонена робота закладів громадського харчування. Виняток – доставка та на виніс.

Також не працюватимуть торгові центри та розважальні заклади, непродовольчі ринки та магазини.

Крім цього, закриють свої двері для відвідувачів спорт-зали, басейни, а також фітнес-центри.

Водночас правила червоної зони карантину передбачають, що діятимуть й обмеження усіх інших зон.

Загалом станом на 1 березня на Житомирщині виявили 51 576 випадків коронавірусу. Від ускладнень померлилюдей. Одужалипацієнтів.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу