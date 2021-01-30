Військоковослужбовець 95 бригади у Житомирі продавав наркотики та сигарети цивільним. Контрактник організував наркотрафік до своєї військової частини та інших.

Джерело: речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк

Клієнтів наркоділок знаходив і серед військових, і серед цивільних.

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Як працював військовий

В СБУ зауважили, що наркоторгівля була жвавою. Щодня військовий збував до 10 дрібногуртових наркопартій. Знайомим віддавав наркотики при зустрічі, з іншими працював через закладки.

Скільки заробляв наркоділок

Щоденний виторг від продажу наркотиків становила близько 10 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували неодноразові факти наркоторгівлі військового.



Затримання військового / Фото СБУ

Як затримали контрактника

Ділка затримали під час чергової спроби збуту партії наркотиків. Чоловік мав 20 грамів амфетаміну, тобто понад 100 доз, 10 коробок із розфасованим канабісом. На "чорному ринку" вартість вилученого сягає 15 тисяч гривень.

Вдома у військового знайшли ще 100 доз психотропів, канабіс, а також засоби для їх фасування.

Що загрожує ділку

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії. Військовослужбовцю може загрожувати від 6 до 10 років в'язниці.



Вилучені наркотики / Фото СБУ