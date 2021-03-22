В Житомирі водій чинив опір під час затримання: він підірвав гранату, щоб втекти від поліції

В Житомирі в ніч з 21 на 22 березня водій автомобіля Honda Accord порушив правила дорожнього руку. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції – підірвав гранату.
Інцидент трапився на проспекті Миру. Вибух прогримів поблизу перинатального центру та кафе "Гульден".
До теми На Осокорках у Києві затримали чоловіка з гранатою та пістолетом
Що відомо про вибух гранати
Зверніть увагу!
- За попередньою інформацією, легковим авто керував 35-річний житомирянин. Його вже кілька разів притягали до відповідальності за керування автомобілем без документів та у стані сп'яніння.
- В ніч з 21 на 22 березня водій знову порушив правила дорожнього руху. На це відреагував екіпаж патрульної поліції Житомирщини.
- Вони намагались затримати авто порушника.
- Той чинив опір та підірвав гранату.
- Через підрив снаряду, чоловіку відірвало частину руки.
- Його негайно госпіталізували.
16 березня у Боярці на Київщині стався вибух. За даними правоохоронців, загинув підривник. Ймовірно,
він хотів підірвати будинок своєї колишньої, натомість загинув сам.