В Житомирі в ніч з 21 на 22 березня водій автомобіля Honda Accord порушив правила дорожнього руку. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції – підірвав гранату.

Інцидент трапився на проспекті Миру. Вибух прогримів поблизу перинатального центру та кафе "Гульден". До теми На Осокорках у Києві затримали чоловіка з гранатою та пістолетом Що відомо про вибух гранати За попередньою інформацією, легковим авто керував 35-річний житомирянин. Його вже кілька разів притягали до відповідальності за керування автомобілем без документів та у стані сп'яніння.

В ніч з 21 на 22 березня водій знову порушив правила дорожнього руху. На це відреагував екіпаж патрульної поліції Житомирщини.

Вони намагались затримати авто порушника.

Той чинив опір та підірвав гранату.

Через підрив снаряду, чоловіку відірвало частину руки.

Його негайно госпіталізували. Зверніть увагу! 16 березня у Боярці на Київщині стався вибух. За даними правоохоронців, загинув підривник. Ймовірно, він хотів підірвати будинок своєї колишньої, натомість загинув сам.