У Житомирі водій на переході збив на смерть жінку та 2 собаки

У Житомирі 4 березня сталась смертельна ДТП – водій Volkswagen Jetta наїхав на жінку та 2 собак. На жаль, всі загинули. Винуватець аварії втік й переховується від поліції.

Він покинув автівку. Особу водія вже встановлено – триває розшук.

Читайте також На Київщині водій на Jeep збив 15-річного хлопця на переході: відео 18+

Обставини ДТП

За даними правоохоронців, водій автомобіля "Volkswagen Jetta" здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП 54-річна житомирянка від отриманих травм загинула.

Поліція шукає 29-річного водія, місцевого мешканця. За наявною інформацією, чоловік перебував за кермом автомобіля, що належить його знайомому.

Водій втік з місця ДТП

Автівку він залишив за кілька кварталів від місця ДТП. У правоохоронців є відеозапис, де зафіксовано, як він виходить з транспортного засобу.

Нині "Volkswagen Jetta" вилучений та вже призначено низку експертних досліджень.

Загибла жінка переходила дорогу із двома псами. Тварини теж загинули під час ДТП.

Місце ДТП / Фото Нацполіції