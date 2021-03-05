Конфлікт у тролейбусі в місті Житомир стався 3 березня. Один із пасажирів розпилив газ із балончика в обличчя військовому.

Очевидицею інциденту була журналістка "Суспільного" Оксана Гуменюк. Вона й розповіла подробиці.

Читайте також У Києві звільнили водія маршрутки, який вигнав дідуся з двома онуками

Конфлікт у тролейбусі в Житомирі 3 березня: військовий опинився у травмпункті

Приблизно о 16:10 – 16:20 у тролейбусі 2 маршруту на відрізку між зупинками "Майдан Перемоги" та "Вулиця Ольжича" склалася прикра ситуація.

на відрізку між зупинками "Майдан Перемоги" та "Вулиця Ольжича" склалася прикра ситуація. "Кондукторка зробила зауваження пенсіонерці, яка хотіла їхати за пільговими умовами", – розповіла Гуменюк. Та в Житомирі можна таким правом скористатися тільки між 10 та 16 годинами.

– розповіла Гуменюк. Та в Житомирі можна таким правом скористатися тільки між 10 та 16 годинами. І от коли кондукторка почала вимагати висадити пенсіонерку, за неї заступився військовослужбовець (він був у формі з нашивками та військовим рюкзаком).

(він був у формі з нашивками та військовим рюкзаком). Тут до конфлікту долучилися двоє молодиків, які почали ображати військового "пільговиком-нікчемою", також вживали нецензурну лайку.

також вживали нецензурну лайку. А коли військовий підійшов до цих хлопців та вимагав вибачень, "один із них вихопив балончик і розпилив газ просто в обличчя військовому".

Пасажири почали кашляти, водійка тролейбусу відкрила двері просто на світлофорі. Цієї миті один із хлопців утік, а другого військовий зміг затримати. Зрештою, на місце прибула поліція та швидка.

Покарання залежатиме від травм постраждалого: як прокоментували конфлікт у поліції

Речниця поліції Житомирської області Тетяна Носадчук підтвердила, що такий інцидент у тролейбусі був. Цікаво, що заявницею виступила кондукторка тролейбуса.

Громадянина, до якого застосували газовий балончик, госпіталізували до травмпункту. А громадянина, який застосував проти іншого громадянина газовий балончик, доставили до поліції,

– розповіла Носадчук.

За її ж словами, міра покарання молодика, який застосував газовий балончик, залежатиме серед іншого і від важкості травм потерпілого.

А є й хороші новини У Херсоні водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовно