Заступився за пенсіонерку: у Житомирі в тролейбусі військовому розпилили в обличчя газ
Конфлікт у тролейбусі в місті Житомир стався 3 березня. Один із пасажирів розпилив газ із балончика в обличчя військовому.
Джерело:"Суспільне"
Очевидицею інциденту була журналістка "Суспільного" Оксана Гуменюк. Вона й розповіла подробиці.
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Конфлікт у тролейбусі в Житомирі 3 березня: військовий опинився у травмпункті
- Приблизно о 16:10 – 16:20 у тролейбусі 2 маршруту на відрізку між зупинками "Майдан Перемоги" та "Вулиця Ольжича" склалася прикра ситуація.
- "Кондукторка зробила зауваження пенсіонерці, яка хотіла їхати за пільговими умовами", – розповіла Гуменюк. Та в Житомирі можна таким правом скористатися тільки між 10 та 16 годинами.
- І от коли кондукторка почала вимагати висадити пенсіонерку, за неї заступився військовослужбовець (він був у формі з нашивками та військовим рюкзаком).
- Тут до конфлікту долучилися двоє молодиків, які почали ображати військового "пільговиком-нікчемою", також вживали нецензурну лайку.
- А коли військовий підійшов до цих хлопців та вимагав вибачень, "один із них вихопив балончик і розпилив газ просто в обличчя військовому".
- Пасажири почали кашляти, водійка тролейбусу відкрила двері просто на світлофорі. Цієї миті один із хлопців утік, а другого військовий зміг затримати. Зрештою, на місце прибула поліція та швидка.
Покарання залежатиме від травм постраждалого: як прокоментували конфлікт у поліції
Речниця поліції Житомирської області Тетяна Носадчук підтвердила, що такий інцидент у тролейбусі був. Цікаво, що заявницею виступила кондукторка тролейбуса.
Громадянина, до якого застосували газовий балончик, госпіталізували до травмпункту. А громадянина, який застосував проти іншого громадянина газовий балончик, доставили до поліції,
– розповіла Носадчук.
За її ж словами, міра покарання молодика, який застосував газовий балончик, залежатиме серед іншого і від важкості травм потерпілого.
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