У Житомирі чоловік розбив пам'ятник Героям Небесної Сотні: його розшукують

На майдані Корольова в Житомирі 14 березня невідомий пошкодив меморіал Героям Небесної Сотні. Це зафіксували камери відеоспостереження. Правоохоронці шукають зловмисника.

Пошкодження помітили комунальники зранку 15 березня. Вони одразу повідомили до поліції.

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На записі з камер видно, як зловмисник підходить до меморіалу та умисно б'є каменем по його частинах. Вандал руйнував пам'ятник о 9 ранку в неділю, 14 березня.

На записах можна побачити не тільки факт правопорушення, але й обличчя молодика. Його особу встановлюють, щоб притягнути до відповідальності.

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