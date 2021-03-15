У Житомирі чоловік розбив пам'ятник Героям Небесної Сотні: його розшукують
На майдані Корольова в Житомирі 14 березня невідомий пошкодив меморіал Героям Небесної Сотні. Це зафіксували камери відеоспостереження. Правоохоронці шукають зловмисника.
Джерело:Поліція Житомирщини
Пошкодження помітили комунальники зранку 15 березня. Вони одразу повідомили до поліції.
До теми Поліція знайшла вандалів, які обезголовили Тараса Шевченка на Прикарпатті
Докладніше
На записі з камер видно, як зловмисник підходить до меморіалу та умисно б'є каменем по його частинах. Вандал руйнував пам'ятник о 9 ранку в неділю, 14 березня.
На записах можна побачити не тільки факт правопорушення, але й обличчя молодика. Його особу встановлюють, щоб притягнути до відповідальності.
Відео, як чоловік лупає пам'ятник Героям Небесної Сотні
Інші випадки вандалізму за останній місяць
- У Львові невідомий молодик розбив частину Меморіалу Небесної Сотні. Він вгатив ногою по скляному паркану.
- Навіть у Мюнхені вандали роблять свої "чорні справи" – у німецькому місті постраждала могила Степана Бандери.
- На початку лютого у Львові облили ще фарбою пам'ятник Степану Бандері. Через тиждень правоохоронці затримали злодіїв. Ними виявилися студенти одного з львівських університетів.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter