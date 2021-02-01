У Житомирі охоронці супермаркету побили чоловіка, який зайшов погрітися

У Житомирі 31 січня в одному з супермаркетів стався кричущий інцидент – охоронці вигнали чоловіка, який зайшов туди погрітися. Його побили й виволокли на двір.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Очевидці події зазначають, що чоловік просив не бити його й віддати пакет, але охоронці не слухали. Потерпілого тягнули підлогою й били палицею. В одному черевику, бо інший злетів ще у крамниці, чоловіка випхали на вулицю.

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Після цього він пішов геть. Інцидент зафільмували очевидці.

Два здорових чоловіки б’ють ногами. Він взагалі злякався. Я просто пізно почала знімати. Вони його почали тягнути. Він просив не бити і віддати пакет. Наскільки це жорстоко так поводитись з людиною,

– каже очевидиця Дарина Блажиєвська.

Побиття чоловіка у Житомирі / Фото Zhitomir.info

На зауваження людей охоронці не реагували. Натомість реакція поліція на відео у соцмережах не забарилися. За фактом побиття там розпочали кримінальне провадження.