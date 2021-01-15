У Житомирі 15 січня місцеві жителі влаштували чергову акцію протесту. Причиною цього стали високі ціни на газ. Протестувальники навіть почали штурмувати будівлю облради.

Зрештою розлюченим активістам вдалося прорватися всередину. Про це повідомляє "Суспільне. Житомир".

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Акція протесту 15 січня почалася на перехресті вулиць Шевченка та Фещенка – Чопівського. У ній взяли участь приблизно 250 – 300 осіб. Колоною протестувальники рушили до будівлі "Житомиробленерго".

Після протесту під будівлею комунального відомства вони рушили до Житомирської облради. Після штурму будівлі вони прорвалися всередину. Згодом разом з представниками влади протестувальники перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.



Протести у Житомирі 15 січня / Фото "Суспільне. Житомир"



У Житомирі протестувальники увірвались в облраду / Фото "Суспільне. Житомир"

Зауважимо, що вже не перший день у містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. 15 січня люди у Києві та інших містах України почали перекривати траси.

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