Завдяки такій сумі придбають житло для орієнтовно 5 тисяч сімей військовослужбовців. Таку інформацію повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

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Інші програми

Також у Мінфіні планують запустити програму фінансового лізингу. Згідно з нею військові зможуть придбати житло зі ставкою 5% на термін до 20 років.

Планують запустити і програму іпотечного кредитування зі ставкою 7% строком на 20 років. Мовиться про суму до 2 мільйонів гривень і мінімальний внеском у розмірі 20%.

У Мінфіні підсумували, що ці програми допоможуть забезпечити житлом понад 30 тисяч сімей.

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Чим ще допоможуть військовим

У бюджеті також виділили 1,7 мільйонів гривень на соціальну підтримку учасників АТО/ООС. Допомогу отримають 17,7 тисяч військових.