Інші програми
Також у Мінфіні планують запустити програму фінансового лізингу. Згідно з нею військові зможуть придбати житло зі ставкою 5% на термін до 20 років.
Планують запустити і програму іпотечного кредитування зі ставкою 7% строком на 20 років. Мовиться про суму до 2 мільйонів гривень і мінімальний внеском у розмірі 20%.
У Мінфіні підсумували, що ці програми допоможуть забезпечити житлом понад 30 тисяч сімей.
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Чим ще допоможуть військовим
У бюджеті також виділили 1,7 мільйонів гривень на соціальну підтримку учасників АТО/ООС. Допомогу отримають 17,7 тисяч військових.