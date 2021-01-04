Новорічна ніч драматично закінчилась для жителя Волинської області. У руках чоловіка вибухнула петарда. Через це постраждалий втратив два пальці та отримав рвану рану кисті.

Про інцидент поліцію повідомили медики

Інцидент стався у Маневицькому районі Волині. Про це інформує пресслужба поліції Волинської області.

До теми Перелякався феєрверку: на Буковині собака стрибнув у 26-метровий колодязь

Про випадок, що завершився травмою, правоохоронців повідомили медики центральної районної лікарні близько 21:00 31 грудня.

Чоловік запалив гніт петарди у власній ванній

Представники поліції виїхали на місце пригоди і з'ясували, що постраждав 38-річний місцевий житель.

Він у ванній власного будинку запалив гніт петарди. Згодом намагався її загасити рукою, проте піротехніка вибухнула. Відомості про інцидент занесли в єдиний облік повідомлень про скоєння правопорушень.

Від піротехніки на Новий рік постраждали кілька осіб

Зазначимо, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли про моторошні наслідки новорічних розваг з піротехнікою. Під час запуску феєрверків виникли більше десятка пожеж. Через петарди травмувались кілька осіб – серед них діти.