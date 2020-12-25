Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, скаржаться на складну економічну ситуацію у регіоні. Там почали замислюватися про повернення до складу України.

Життя на окупованому Донбасі: історія місцевого жителя

Відео з зізнанням одного із місцевих жителів оприлюднив у телеграмі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

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Сміливий хлопчина. Назвати "ДНР" "д*пою" зможе не кожен. Водночас живучи на окупованій території,

– підписав ролик офіцер.

На відео хлопець заявляє: якщо виїхати за межі центру Донецька, то можна побачити цілі спорожнілі райони. У них немає світла та жодних ознак цивілізації.

"Не тому, що все перебито, а тому що через війну люди поїхали та не планують повертатися. Сенсу немає повертатися і сидіти в д*пі", – зазначив місцевий житель.

За його словами, місто руйнується, там нічого не будують, немає розвитку.

Мені б хотілося повернення в Україну або будь-якої взаємодії з нею в будь-якій формі,

– каже хлопець.

За його словами, українське законодавство та становище краще, ніж у Росії. "Там якось дихається легше. Та й з курсом там трохи краще", – пояснює донеччанин.

Про життя в окупованому Донецьку: дивіться відео

Зарплати, за які нереально прожити

Інший схожий ролик опублікував у телеграмі український журналіст Денис Казанський.

Він розмістив відео російського блогера Варламова. На ньому жінка, яка працює в навчальному закладі, переконує, що її влаштовує зарплата на окупованих територіях. Однак є "але" – прожити на неї місяць нереально.

Жителька окупованого Донбасу про зарплати: дивіться відео

Зверніть увагу! У результаті збройної агресії Росії проти України загинули понад 14 тисяч людей. Водночас приблизно 40 тисяч – отримали поранення. Окрім того, понад 1,5 мільйона мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої будинки як внутрішньо переміщені особи, також – переїхати на контрольовану Україною територію.