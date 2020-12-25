Життя на окупованому Донбасі: люди хочуть в Україну, зарплат не вистачає – відео зізнань
Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, скаржаться на складну економічну ситуацію у регіоні. Там почали замислюватися про повернення до складу України.
Життя на окупованому Донбасі: історія місцевого жителя
Відео з зізнанням одного із місцевих жителів оприлюднив у телеграмі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).
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Сміливий хлопчина. Назвати "ДНР" "д*пою" зможе не кожен. Водночас живучи на окупованій території,
– підписав ролик офіцер.
На відео хлопець заявляє: якщо виїхати за межі центру Донецька, то можна побачити цілі спорожнілі райони. У них немає світла та жодних ознак цивілізації.
"Не тому, що все перебито, а тому що через війну люди поїхали та не планують повертатися. Сенсу немає повертатися і сидіти в д*пі", – зазначив місцевий житель.
За його словами, місто руйнується, там нічого не будують, немає розвитку.
Мені б хотілося повернення в Україну або будь-якої взаємодії з нею в будь-якій формі,
– каже хлопець.
За його словами, українське законодавство та становище краще, ніж у Росії. "Там якось дихається легше. Та й з курсом там трохи краще", – пояснює донеччанин.
Про життя в окупованому Донецьку: дивіться відео
Зарплати, за які нереально прожити
Інший схожий ролик опублікував у телеграмі український журналіст Денис Казанський.
Він розмістив відео російського блогера Варламова. На ньому жінка, яка працює в навчальному закладі, переконує, що її влаштовує зарплата на окупованих територіях. Однак є "але" – прожити на неї місяць нереально.
Жителька окупованого Донбасу про зарплати: дивіться відео
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