Лондон пустіє – місцеві жителі масово виїжджають із міста. Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про введення 20 грудня максимальних обмежень через поширення COVID-19.

Про ситуацію у столиці Франції через посилання карантину повідомляє Daily Mail.

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Натовп людей, які намагалися залишити Лондон до набрання чинності 20 грудня нових обмежень, зафіксували на великих вокзалах: Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон.

Крім того, серйозні затори були на основних автомобільних магістралях, які з'єднують Лондон та інші частини Великої Британії. Зокрема, скупчення автівок було на трасі А40, яка веде в Уельс через Оксфорд і Глостер.

За словами лідера партії Brexit Найджела Фаража, те, що відбувалося у Лондоні нагадало йому ситуацію під час початку Другої світової війни.

Вітаю прем'єр-міністра і урядових експертів, стали причиною першої з 1939 року евакуації з Лондона,

– заявив Фараж.

Нагадаємо, від 20 грудня у Лондоні та 2 графствах на південному сході Англії – Ессексі і Кенті – діє 4 рівень карантину.

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