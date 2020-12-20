Жителі Лондона масово втікають з міста через нові жорсткі обмеження: фото, відео
Лондон пустіє – місцеві жителі масово виїжджають із міста. Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про введення 20 грудня максимальних обмежень через поширення COVID-19.
Про ситуацію у столиці Франції через посилання карантину повідомляє Daily Mail.
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Натовп людей, які намагалися залишити Лондон до набрання чинності 20 грудня нових обмежень, зафіксували на великих вокзалах: Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон.
Крім того, серйозні затори були на основних автомобільних магістралях, які з'єднують Лондон та інші частини Великої Британії. Зокрема, скупчення автівок було на трасі А40, яка веде в Уельс через Оксфорд і Глостер.
За словами лідера партії Brexit Найджела Фаража, те, що відбувалося у Лондоні нагадало йому ситуацію під час початку Другої світової війни.
Вітаю прем'єр-міністра і урядових експертів, стали причиною першої з 1939 року евакуації з Лондона,
– заявив Фараж.
Нагадаємо, від 20 грудня у Лондоні та 2 графствах на південному сході Англії – Ессексі і Кенті – діє 4 рівень карантину.
Жителі Лондона масово покидали місто: Фото РА, REX, LNP, Alex Mason
Як жителі столиці Британії виїжджали з міста: дивіться відео
Посилення карантину у Великій Британії: що відомо
- Станом на 20 грудня у країні COVID-19 виявили у понад 2 мільйонів людей. Від початку епідемії померли вже понад 67 тисяч хворих.
- Крім того, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусної інфекції. Вірус поширюється швидше, ніж раніше.
- Через це у країні і вдалися до посилення карантинних обмежень. Понад 16 мільйонів людей вимушені сидіти вдома. Послаблень не буде навіть на час різдвяних свят.
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