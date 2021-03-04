Жителі Криму отримають спрощений доступ до українського правосуддя

У четвер, 4 березня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, який дозволяє жителям тимчасово окупованого Криму судитися на території України. "За" проголосували 299 народних обранців.

Завдяки цьому рішенню, жителі Криму зможуть у будь-який момент звернутися до суду на Херсонщині для розгляду цивільної справи за його позовом.

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Окрім того, кримчани зможуть подати клопотання про передання справи до такого суду під час розгляду у судах міста Києва.

Законопроєкт розроблено з метою спрощення доступу до правосуддя громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим,

– мовиться у пояснювальній записці.

Авторами законопроєкту є Руслан Горбенко та Тарас Тарасенко.

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Окупанти на півострові проводять активну політику мілітаризації маленьких кримчан. Дітей там змушують носити бойову форму російської армії та навчають стріляти.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Росія перетворила Крим на військову базу. Окупанти планують розмістити там ядерну зброю.

Правосуддя Криму також переживає не найкращі часи. У лютому 2021 року там розпочали розгляд кримінальної справи проти Едема Бекірова. Чоловіка звинувачують у тому, що він нібито перевіз на півострів 14 кілограмів вибухівки. Бекірова тривалий час утримували у СІЗО і звільнили лише 7 вересня 2019 року в результаті "великого обміну полоненими" між Україною і Росією.

У першому читанні за цей законопроєкт нардепи проголосували ще у вересні 2020 року. Тоді його підтримали 267 народних обранців.