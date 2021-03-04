У четвер, 4 березня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, який дозволяє жителям тимчасово окупованого Криму судитися на території України. "За" проголосували 299 народних обранців.

Завдяки цьому рішенню, жителі Криму зможуть у будь-який момент звернутися до суду на Херсонщині для розгляду цивільної справи за його позовом.

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Окрім того, кримчани зможуть подати клопотання про передання справи до такого суду під час розгляду у судах міста Києва.

Законопроєкт розроблено з метою спрощення доступу до правосуддя громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим,

– мовиться у пояснювальній записці.

Авторами законопроєкту є Руслан Горбенко та Тарас Тарасенко.

Зауважте! У першому читанні за цей законопроєкт нардепи проголосували ще у вересні 2020 року. Тоді його підтримали 267 народних обранців.

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