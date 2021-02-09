Федеральна служба безпеки Росії завербувала жителя Миколаєва. Чоловік планував постачати росіянам секретні дані. Переважно інформація мала стосуватись розробок у військовій сфері.

Житель Миколаєва отримав приватне завдання від ФСБ.

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Миколаївець хотів придбати секретні дані за 500 доларів

Мовилось про збір даних щодо новітньої військової техніки та розробок використання безпілотних літальних апаратів. Лише за місяць – у січні – лютому 2021 чоловік домовився про передачу інформації з одним з керівників наукових інститутів Харкова. Установа займається розробками з обмеженим доступом. За секретні матеріали керівнику інституту запропонували 500 доларів США.

Чоловіка затримали на вокзалі у Харкові

Завербованого ФСБ затримали на гарячому – під час начебто передачі імітованих матеріалів на вокзалі у Харкові 7 лютого 2021 року. Операцію провели слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також Департамент контррозвідки.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. За це чоловіку загрожує від 11 до 15 років позбавлення волі.