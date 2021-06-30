Житель Дніпра кинувся вікна багатоповерхівки через кредити

30 червня 2021 , 16:38
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Джерело:

"Дніпро оперативне"

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги наклав на себе руки 37-річний чоловік. Згодом виявилося, що він вистрибнув із вікна будинку через велику кількість кредитів.

Про це повідомили журналістам анонімні джерела. Трагедія трапилася в другій половині дня 29 червня.

Інший випадок У Києві з пішохідного мосту стрибнув чоловік

Страждав від депресії

 

  • Чоловік викинувся з вікна свого помешкання на 6 поверсі.
  • Отримані травми виявилися несумісними із життям.
  • Дружина загиблого розповіла, що чоловік страждав від депресивного розладу.
  • Через це перебував на лікуванні психотерапевта.
  • Він дочекався поки жінка вийде з квартири й лише тоді здійснив стрибок.
Зверніть увагу! На вулиці Армійській в Одесі 84-річна бабуся вистрибнула з балкона багатоповерхівки. Під час огляду місця трагедії виявили її передсмертну записку. Вона була захована в документах померлої.  
Автор: Олександр Марчак