Житель Дніпра кинувся вікна багатоповерхівки через кредити
30 червня 2021 , 16:38Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро оперативне"
У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги наклав на себе руки 37-річний чоловік. Згодом виявилося, що він вистрибнув із вікна будинку через велику кількість кредитів.
Про це повідомили журналістам анонімні джерела. Трагедія трапилася в другій половині дня 29 червня.
Інший випадок У Києві з пішохідного мосту стрибнув чоловік
Страждав від депресії
- Чоловік викинувся з вікна свого помешкання на 6 поверсі.
- Отримані травми виявилися несумісними із життям.
- Дружина загиблого розповіла, що чоловік страждав від депресивного розладу.
- Через це перебував на лікуванні психотерапевта.
- Він дочекався поки жінка вийде з квартири й лише тоді здійснив стрибок.