Житель Чернігівщини заявив про вбивство вітчима, аби перед його будинком прибрали сніг

Джерело:"Суспільне"
У Чернігівській області місцевий житель повідомив у поліцію про вигадане вбивство вітчима. Чоловік вдався до такого радикального методу, аби поскаржитися на неприбраний сніг біля будинку.
Про інцидент у селі Грибова Рудня, що на Чернігівщині, розповіла виданню речниця Нацполіціі області Юлія Ковтун.
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Коли патрульні прибули на виклик, то з'ясували, що 34-річний заявник був незадоволений тим, що біля його будинку не розчистили сніг.
У результаті на зловмисника склали адміністративний протокол за неправдивий виклик спецслужб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.Зверніть увагу! Протягом 14 лютого одну частину України й далі засипатиме снігом, в іншій буде сонячно. Щоправда, мороз збережеться в усіх регіонах. На Чернігівщині буде -5...-7 градусів. Більше про погоду в Україні читайте за посиланням.