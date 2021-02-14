У Чернігівській області місцевий житель повідомив у поліцію про вигадане вбивство вітчима. Чоловік вдався до такого радикального методу, аби поскаржитися на неприбраний сніг біля будинку.

Про інцидент у селі Грибова Рудня, що на Чернігівщині, розповіла виданню речниця Нацполіціі області Юлія Ковтун.

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Що зловмисник розповів поліції

Все почалося з того, що місцевий житель ввечері 13 лютого зателефонував поліцейським. Він розповів, що начебто вдарив вітчима ножем в груди й той не дихає.

Чоловік попросив відправити до нього наряд поліції та спецтехніку. Він пояснив, що до будинку нібито неможливо проїхати легковим транспортом.

Що було потрібно жителю Чернігівщини

Коли патрульні прибули на виклик, то з'ясували, що 34-річний заявник був незадоволений тим, що біля його будинку не розчистили сніг.

Що загрожує чоловікові

У результаті на зловмисника склали адміністративний протокол за неправдивий виклик спецслужб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.

Зверніть увагу! Протягом 14 лютого одну частину України й далі засипатиме снігом, в іншій буде сонячно. Щоправда, мороз збережеться в усіх регіонах. На Чернігівщині буде -5...-7 градусів. Більше про погоду в Україні читайте за посиланням.