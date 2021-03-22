Російський політик-українофоб Володимир Жиріновський закликав без попередження напасти на Україну. За його словами, потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".

В ефірі російських пропагандистів Володимир Жиріновський заявив, буцімто українська влада "готує провокацію на Донбасі". При цьому він навіть словом не згадав, що саме через Росію там уже 7 років триває війна.

До слова Шуфрич заявив, що допомагав Жиріновському втекти з Криму

А давайте ми завтра довбанемо по всіх Збройних силах України, щоб не залишилося жодного солдата чи офіцера,

– заявив політик-українофоб.

У своїй пропагандистській заяві "головний ліберал" всія Росії висловив сподівання, що такий крок Росії шокує Європу й США.

"Ви побачите, як Європа "зачухається", як вони все збліднуть. Американський президент Джо Байден збожеволіє до вечора, скаже, що немає української армії, жодного солдата на території України", – резюмував Володимир Жиріновський.

Коротко про Володимира Жиріновського: