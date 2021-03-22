Давайте довбанемо: у Росії закликають без попередження атакувати Україну
Російський політик-українофоб Володимир Жиріновський закликав без попередження напасти на Україну. За його словами, потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".
Джерело:24 канал
В ефірі російських пропагандистів Володимир Жиріновський заявив, буцімто українська влада "готує провокацію на Донбасі". При цьому він навіть словом не згадав, що саме через Росію там уже 7 років триває війна.
До слова Шуфрич заявив, що допомагав Жиріновському втекти з Криму
А давайте ми завтра довбанемо по всіх Збройних силах України, щоб не залишилося жодного солдата чи офіцера,
– заявив політик-українофоб.
У своїй пропагандистській заяві "головний ліберал" всія Росії висловив сподівання, що такий крок Росії шокує Європу й США.
"Ви побачите, як Європа "зачухається", як вони все збліднуть. Американський президент Джо Байден збожеволіє до вечора, скаже, що немає української армії, жодного солдата на території України", – резюмував Володимир Жиріновський.
Коротко про Володимира Жиріновського:
- Передовсім слід зазначити, що політик далеко не вперше вдається до схожих заяв. Наприклад, через трейлер українського фільму "Наші котики" про війну на Донбасі він закликав "спалити напалмом Київ і Львів".
- У російській політиці Жиріновський грає роль такого собі "городнього опудала" – демонструє росіянам, що "без Володимира Путіна буде ще гірше".
- Такий образ спрямований на те, щоб продемонструвати росіянам, що будь-хто інший на посаді президента або розвалить Росію, або втягне її в глобальну війну.
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