Жінок у лавах ЗСУ стало більше майже вдвічі за 7 років: цифри

У Збройних силах України зараз служать понад 31 тисяча жінок-військовослужбовиць. У порівнянні з 2014 роком цей показник збільшився майже вдвічі.

Про це повідомила радниця Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова. І додала, що жінки за останні роки обіймають більшість військових посад в українській армії.

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Зараз у Збройних Силах України проходять службу 31 757 жінок, що становить 15,6% від загальної кількості військовослужбовців.

За словами Вікторії Арнаутової, цей показник є одним з найвищих у порівнянні з багатьма арміями світу.

Вона пригадала, що у 2014 році кількість жінок-військоволужбовиць дещо перевищувала всього 16 тисяч. З них:

1582 – жінки, які належали до офіцерського складу;

12388 — особи рядового, сержантського та старшинського складу;

349 курсанток.

Натомість у 2020 році їхня кількість збільшилася більше ніж удвічі.

На посадах командирів взводів служить 109 жінок, – Арнаутова

Радниця Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань розповіла, в армії на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок. З них 109 командують взводами.

На її думку, саме події на сході України стали причиною збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил України. Мовляв, вони продемонстрували світу, що спроможні боронити державу нарівні з чоловіками.

Вікторія Арнаутова також зауважила, що жінки беруть активну участь у бойових діях.

Понад 10% від загальної чисельності особового складу, залученого до сил та засобів ООС на території Донецької та Луганської областей, складають саме жінки- військовослужбовиці,

– підкреслила вона.

І додала, що статус учасника бойових дій отримали вже понад 13 тисяч жінок.