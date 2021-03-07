Жінок в армії завжди ставили поруч з чоловіками, – військовий історик

7 березня 2021 , 16:01
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Джерело:

24 канал

За останні роки присутність жінок в армії значно посилилася. Вони й раніше мали майже рівноправне становище з чоловіками.

Таку думку висловив український військовий історик Василь Павлов у програмі "11 запитань". І додав, що жінки в українському війську мають мати такі ж права, як і чоловіки.

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За словами історика, сарматські амазонки чи дружини українських гетьманів брали в руки зброю. Це і є підтвердженням того, що в цьому суспільстві жінки мали рівноправне становище з чоловіками й могли самостійно відповідати за власну долю.

В часи Середньовіччя, в Новий час, під час Другої світової війни, в будь-якій країні за потреби – жінки завжди ставали поруч з чоловіками, коли відчували себе громадянами цієї країни,
– наголосив Павлов.

Він додав, що жінки у Збройних силах України – це громадяни нашої країни, які мають повне право виконувати обов'язки, які бажають взяти на себе.

"Вони повинні отримати ті самі права, які є у військовослужбовців-чоловіків", – підкреслив Павлов.

Дивіться відео інтерв'ю з істориком Павловим:

Що відомо про жінок в українській армії

  • Станом на грудень 2020 року жінок у погонах нараховувалося майже 31 тисяча – це в 15 разів більше, ніж у 2008 році (на той час у ЗСУ служили менш ніж 2 тисячі жінок).
  • Сприяли цьому і нові законодавчі норми. До 2014 року жінки в армії були дуже обмежені у можливостях, тож коли на територію України вдерлися російські збройні формування, вони йшли битися здебільшого у добровольчих батальйонах, а не у складі ЗСУ – там їм пропонували посади телефоністок, телеграфісток, фельдшерів і медсестер, діловодів, бухгалтерів, а не бойові.
  • Міноборони від 2016 та 2017 років розширив перелік посад для жінок та дозволив їм обіймати посади офіцерського складу за кількома винятками.
  • У вересні 2018 року прийняли закон, в якому зазначалося, що "жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками".
  • Втім, якими б не були позитивні зрушення, жінки в армії досі можуть стикатися із прихованою чи явною дискримінацією за ознакою статі.