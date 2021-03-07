Жінок в армії завжди ставили поруч з чоловіками, – військовий історик

Джерело:24 канал
За останні роки присутність жінок в армії значно посилилася. Вони й раніше мали майже рівноправне становище з чоловіками.
Таку думку висловив український військовий історик Василь Павлов у програмі "11 запитань". І додав, що жінки в українському війську мають мати такі ж права, як і чоловіки.
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За словами історика, сарматські амазонки чи дружини українських гетьманів брали в руки зброю. Це і є підтвердженням того, що в цьому суспільстві жінки мали рівноправне становище з чоловіками й могли самостійно відповідати за власну долю.
В часи Середньовіччя, в Новий час, під час Другої світової війни, в будь-якій країні за потреби – жінки завжди ставали поруч з чоловіками, коли відчували себе громадянами цієї країни,
– наголосив Павлов.
Він додав, що жінки у Збройних силах України – це громадяни нашої країни, які мають повне право виконувати обов'язки, які бажають взяти на себе.
"Вони повинні отримати ті самі права, які є у військовослужбовців-чоловіків", – підкреслив Павлов.
Дивіться відео інтерв'ю з істориком Павловим: