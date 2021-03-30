Жінку засудили на 8 років за передачу даних Росії

Жительку Маріуполя засудили на 8 років позбавлення волі. 44-річна жінка у 2015 році передавала інформацію про українські війська у Росію.

Рішення виніс Іллічівський районний суд Маріуполя. Жінку засудили за статтею про створення терористичної групи чи організації.

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За що засудили жінку

У березні – червні 2015 року військовослужбовиця однієї з військових частин Донеччини збирала дані про озброєння, особовий склад та персональну інформацію бійців Нацгвардії України.

Жінка передавала інформацію представнику підконтрольних Росії бойовиків через особисту сторінку в соціальній мережі "ВКонтакте".

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