Жінку засудили на 8 років за передачу даних Росії
Жительку Маріуполя засудили на 8 років позбавлення волі. 44-річна жінка у 2015 році передавала інформацію про українські війська у Росію.
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Рішення виніс Іллічівський районний суд Маріуполя. Жінку засудили за статтею про створення терористичної групи чи організації.
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За що засудили жінку
У березні – червні 2015 року військовослужбовиця однієї з військових частин Донеччини збирала дані про озброєння, особовий склад та персональну інформацію бійців Нацгвардії України.
Жінка передавала інформацію представнику підконтрольних Росії бойовиків через особисту сторінку в соціальній мережі "ВКонтакте".
Кого спіймали на держзраді нещодавно
- У Дніпрі 18 березня 2021 року СБУ затримали агента так званої "спецслужби" російських окупантів, який збирав розвіддані про особовий склад і військову техніку підрозділів українських військових на території Дніпропетровської області.
- Податківця з Києва затримали 22 лютого 2021 року. Слідчі з'ясували, що він займався розвідкою й передавав інформацію бойовикам. Діяв разом з дружиною, яка проживає на окупованій території.
- Колишнього працівника СБУ підозрюють в співпраці з терористами так званої "ДНР". Слідчі виявили, що він був "слідчим" на окупованій території, переслідував місцевих та військовослужбовців ЗСУ.
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