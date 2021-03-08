У сучасній армії України жінки вже не рідкість і посідають такі ж посади, що і чоловіки. У лавах Збройних Сил, наприклад, проходять службу понад 31 тисяча захисниць.

25 тисяч жінок працюють у Збройних Силах України на цивільних посадах, повідомляють у Мінобороні. Жінки служать на рівних із чоловіками, зокрема і на офіцерських посадах.

До слова Президентки та очільниці уряду: якими країнами світу керують жінки

Жінки у Збройних Силах

Військовослужбовцям-жінкам відкритий доступ до всіх військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського та старшинського складу, зорема і бойових.

Кількість жінок в армії зросла з початком російської агресії проти України. У Мінобороні підкреслюють: не просто збільшилася, а прямо зросла вражаючими темпами.

Історія ставить перед нами величезні завдання. Разом з вами ми проводимо реформи, набуваємо більших спроможностей та працюємо над впроважденням стандартів НАТО,

– привітав жінок із 8 Березня міністр оборони Андрій Таран.

У Міжнародному тренувальному центрі військових розповіли про те, від якого року у різних національних Збройних Силах служать жінки. Для України дозвіл на службу жінки отримали відносно нещодавно.

США з 1948 року,

Швеції – з 1980 року,

Канади – з 1885 року,

Литви – з 2000 року,

України – з 2008 року.

Жінки у Держприкордонслужбі

Наразі у Державній прикордонній службі України 15% керівних посад посідають саме жінки. Гендерне спввідношення ще не становить 50 на 50: у лавах відомства на рівних із чоловіками служать 27% жінок.

Наразі у ДПСУ стверджують: будь-яких обмежень щодо комплектування, призначення на посади та кар'єрного зростання для військовослужбовців-жінок немає.

До Міжнародного дня жінок у ДПСУ опублікували емоційний ролик. У ньому тендітну, але рішучу, ніжну, але вільну жінку порівняли із Україною і показали бцдні звичайних прикордонниць.

Жінки-прикордонниці в Україні: дивіться відео

Жінки у Нагвардії

Загалом на сьогодні у підрозділах Національної гвардії України проходять службу та працюють понад 5,5 тисяч жінок, з них 1 200 – учасниці бойових дій на Донбасі. Понад 360 жінок обіймають керівні посади командирського та керівного складу.

У Нацгвардії стверджують: забезпечують необхідні можливості для жінок реалізовувати лідерські та професійні здібності.

Військовослужбовці-жінки на рівних із чоловіками стоять на захисті територіальної цілісності та суверенітету України. Зазначається, що з 2014 року вони регулярно залучаються до участі в антитерористичній операції та Операції об'єднаних сил.