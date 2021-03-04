Жінка має сама за себе постояти, – волонтерка про сексизм в армії

Доброволиця Аліна Михайлова пояснила, у чому полягає сексизм в армії. Водночас волонтерка-парамедик розповіла про те, чому зазвичай жінки не займають бойові посади.

Михайлова зазначила, що задля військової кар'єри жінці необхідно мати відповідну мету. За її словами, в іншому випадку – можна лише "носити каву".

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Волонтерка роз'яснила, що не вважає сексизмом допомогу донести, наприклад, 15 літрів води.

В армії це про: "Ти жінка, ми тебе запишемо і будеш медиком чи санітаркою". У цьому випадку жінка має сама за себе постояти та сказати, що прийшла в армію "для того, щоб",

– наголосила Аліна Михайлова.

Вона додала, що якщо жінка хоче чогось досягнути і прийшла на фронт, аби наближати перемогу – то це не має обмежуватися носінням кави.

Чому жінки не часто займають бойові посади

Попри розмови, що багато посад у Збройних силах України відкриті для жінок – на практиці це не так, повідомила волонтерка.

"Потрібна фізична підготовка та знання, потрібно мати розуміння фізики та математики, недостатньо просто навчитися стріляти. Мати просто "хочу" замало", – зауважила Аліна Михайлова.

Інтерв'ю з Аліною Михайловою: дивіться відео