Жили в смітті та з собаками: у Харкові в матері забрали дітей

У Харкові сім'я, де було 3 малих дітей, жила у заваленій сміттям квартирі разом із собаками. Крім цього, помешкання та під'їзд кишіли тарганами.

Джерело: поліція Харкова, інстаграм jenya_zub

Правоохоронці отримали повідомлення, що в квартирі на вулиці Римарській плаче дитина та кличе на допомогу. З'ясували, що там живе сім'я: мама, бабуся та троє дітей.

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Що побачили в квартирі

Дітям було по 2, 4 та 11 років. До поліції вже приходили скарги на сім'ю. Зокрема, про те, що найстарша дівчинка не ходила до школи. Крім цього, волонтери привозили допомогу, проте мати нікого не впускала.

Прийшовши до родини, правоохоронці побачили там гори сміття. Квартира кишіла тарганами, а діти ходили майже голі. Крім того, з сім'єю жили собаки. Активісти стверджують, що собаки ходили в туалет просто у помешканні.

Кореспонденти 24 каналу дізналися, що інформація про вбивство та поїдання собак – неправдива.

Що буде з дітьми

Раніше поліцейські забрали 11-річну дівчинку, а потім – її менших брата та сестру. Дітей відвезли до лікарні.

Що загрожує матері

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування. Матір можуть ув'язнити на 5 років.