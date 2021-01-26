У Харкові сім'я, де було 3 малих дітей, жила у заваленій сміттям квартирі разом із собаками. Помешкання кишіло тарганами, а тварин вирощували та їли.

Джерело: поліція Харкова, інстаграм jenya_zub

Правоохоронці отримали повідомлення, що в квартирі на вулиці Римарській плаче дитина та кличе на допомогу. З'ясували, що там живе сім'я: мама, бабуся та троє дітей.

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Що побачили в квартирі

Дітям було по 2, 4 та 11 років. До поліції вже приходили скарги на сім'ю. Зокрема, про те, що найстарша дівчинка не ходила до школи.

Приїхавши до родини, правоохоронці побачили там гори сміття. Квартира кишіла тарганами, а діти ходили майже голі. Крім того, з сім'єю жили собаки. Активісти стверджують, що собаки ходили в туалет просто у помешканні. Потім тварин вбивали та їли.

Що буде з дітьми

Раніше поліцейські забрали 11-річну дівчинку, а потім – її менших брата та сестру. Дітей відвезли долікарні.

Що загрожує матері

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування. Матір можуть ув'язнити на 5 років.