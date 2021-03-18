Справжній жест дружби, – Зеленський про заяву G7 щодо Кримської платформи

Український президент Володимир Зеленський привітав заяву міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" щодо підтримки територіальної цілісності України.

Так глава держави відреагував на їхню заяву про засудження російської агресії проти України та окупації Криму, оприлюднену 18 березня.

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Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи,

– наголосив Зеленський.

Й додав, що це важливо для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму та припинення російської агресії. "Україна рухається до миру", – підкреслив він.

Заява глав МЗС країн G7: що відомо

Міністри закордонних справ країн G7 закликали Росію поважати свої міжнародні зобов'язання.

А також – дозволити доступ міжнародних спостерігачів та звільнити усіх несправедливо затриманих.

Крім цього, вони підтримали українську ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи.

Заяву підписали очільники МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США й верховний представник ЄС.

Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України, міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму.