У ДТП, яка трапилася неподалік міста Кашице у Польщі, загинули 5 українців. Рідні вже опізнали тіла 4 жертв аварії. Близькі ще однієї жертви вже вирушили до Перемишля.

Якщо польські правоохоронці нададуть усі необхідні документи, тіла українців можуть транспортувати на батьківщину вже 9 березня. Про це повідомив Василь Павлюк, генконсул України в Любліні.

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Зауважимо, що спочатку з'явилася інформація про 6 жертв аварії. Проте згодом з'ясувалося, що жінка, яку вважали мертвою, насправді вижила. Проте вона – поки що у важкому стані.

Що відомо про постраждалих

За словами Павлюка, у лікарнях все ще перебувають 25 пасажирів, які травмувалися у ДТП.

При цьому, найближчим часом нікого з них виписувати не збираються.

На жаль, 9 пацієнтів перебувають у важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

6 березня перша група з 24 українців, які потрапили у ДТП у Польщі, вже вирушила в Україну. Мовиться про тих, які не потребували госпіталізації після автокатастрофи.

Смертельна ДТП з українцями біля Кашице: основне

Аварія сталася у ніч на 6 березня. Автобус, який їхав з польського міста Познань до Херсона, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву.

Одному з водіїв автобуса вже висунули звинувачення у ненавмисному скоєнні ДТП, йому загрожує 8 років за ґратами. Чоловік заявив, що не може взяти на себе провину, бо не пам'ятає моменту аварії.

Як свідка також опитали й другого водія, але що саме він розповів правоохоронцям – наразі невідомо. Польська прокуратура повідомила, що обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків.