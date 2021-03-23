Після скандалу у фракції "Голос" через голосування за черговий законопроєкт, з'явилась інформація про виключення деяких народних депутатів. Водночас голова фракції Ярослав Железняк заперечив це.

Він заявив, що деякі його колеги намагаються перекрутити внутрішню ситуацію. Вони вирішили зробити зовнішній скандал.

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Нардепів з "Голосу" не виключали

За словами Железняка, попри це, апокаліпсису не станеться. Він зауважив, що не виносив, як голова, питання про виключення депутатів з фракції.

Ніхто нікого не виключав – ні з партії, ні з фракції. Тому потрібно виконувати те завдання, яке перед нами поставили виборці. Я хотів би, щоб вони бачили не внутрішні шквали, а результат роботи кожного народного депутата у фракції,

– зазначив Железняк.

Члени фракції мають одну мету

"Для мене це дивна ситуація, тому що загальні цілі і мета всіх колег, які перебувають у складі нашої фракції одна – це зробити країну кращою. Це написано у нашій передвиборчій програмі та нашому плані", – сказав голова "Голосу".

Железняк розповів про ситуацію у "Голосі": дивіться відео

Нардепи, як він відзначив, можуть не погоджуватися один з одним – це нормально, демократично.

Ніхто не йшов бути одностайним завжди щодо усіх питань. Є гарне прислів'я: "Політики можуть погоджуватись один з одним тільки на 80%, щоб мати окрему думку",

– також наголосив Железняк.

Юрчишин не планує війни

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин записав відеозвернення до українців. В ньому він розповів про ситуацію у фракції.

За його словами, навряд чи вдасться полагодити з нинішнім керівництвом, але партія — це не керівництво. Подальшої внутрішньої війни, як сказав Юрчишин, він не планує. Він обурився через те, що партійців, щодо яких розпочали процедуру виключення, не запросили на засідання, щоби вони могли пояснити свою позицію.

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