Інкерманський кар'єр під Севастополем остаточно висох: як він тепер виглядає – фото

Джерело:твітер RoksolanaToday&КрымUA
Інкерманський кар'єр, що під Севастополем, повністю висох. Окупанти активно викачували з нього воду. Але на початку січня 2021 року припинили, бо запаси води вичерпались.
Окупанти в Криму викачали з водойми воду за місяць. Вони використовували її для військових баз в Севастополі.
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Вони збудували для цього окрему гілку водогону в максимально стислі терміни. Щодоби вони викачували близько 5 тисяч кубометрів води.
Інкерманське озеро висохло / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
Тепер замість величезного озера – жахливе видовище. Мешканці Севастополя шоковані тим, що залишилось замість водойми.
Озеро в Інкермані в березні 2021 року / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
Зараз тут голе кам'яне і мулисте дно.
Голе дно Інкерманського кар'єра / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
А ось так виглядав кар'єр до окупації:
Інкерманське озеро до окупації / Фото Ассоціація реінтеграції Криму
Більше фото того, як кар'єр виглядає зараз, можна переглянути тут: