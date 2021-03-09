Інкерманський кар'єр під Севастополем остаточно висох: як він тепер виглядає – фото
Інкерманський кар'єр, що під Севастополем, повністю висох. Окупанти активно викачували з нього воду. Але на початку січня 2021 року припинили, бо запаси води вичерпались.
Джерело:твітер RoksolanaToday&КрымUA
Окупанти в Криму викачали з водойми воду за місяць. Вони використовували її для військових баз в Севастополі.
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Вони збудували для цього окрему гілку водогону в максимально стислі терміни. Щодоби вони викачували близько 5 тисяч кубометрів води.
Інкерманське озеро висохло / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
Тепер замість величезного озера – жахливе видовище. Мешканці Севастополя шоковані тим, що залишилось замість водойми.
Озеро в Інкермані в березні 2021 року / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
Зараз тут голе кам'яне і мулисте дно.
Голе дно Інкерманського кар'єра / Твітер RoksolanaToday & КрымUA
А ось так виглядав кар'єр до окупації:
Інкерманське озеро до окупації / Фото Ассоціація реінтеграції Криму
Більше фото того, як кар'єр виглядає зараз, можна переглянути тут:
Які ще водойми висохли у Криму
- Через посуху в Криму висох водоспад Су-Учхан. Замість красивих пейзажів тепер видніються лише поодинокі струмочки в декількох місцях на покритих мохом брилах.
- Чорноріченське водосховище, що розташоване поблизу Севастополя, перетворилось на калюжу.
- Через спеку Сімферопольське водосховище вже встигло не лише обміліти, але й обрости рослинністю.
- В Сонячній Долині повністю висохло одне з найкрасивіших в Україні озер Три Сестри.
- У Білогірському районі пересохла річка Танасу. Окрім цього, на території також висохли кілька ставків.
- На дні Генеральського озера ростуть дерева, бо воно висохло до останньої краплі.
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