Інкерманський кар'єр, що під Севастополем, повністю висох. Окупанти активно викачували з нього воду. Але на початку січня 2021 року припинили, бо запаси води вичерпались.

Окупанти в Криму викачали з водойми воду за місяць. Вони використовували її для військових баз в Севастополі.

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Вони збудували для цього окрему гілку водогону в максимально стислі терміни. Щодоби вони викачували близько 5 тисяч кубометрів води.



Інкерманське озеро висохло / Твітер RoksolanaToday & КрымUA

Тепер замість величезного озера – жахливе видовище. Мешканці Севастополя шоковані тим, що залишилось замість водойми.



Озеро в Інкермані в березні 2021 року / Твітер RoksolanaToday & КрымUA

Зараз тут голе кам'яне і мулисте дно.



Голе дно Інкерманського кар'єра / Твітер RoksolanaToday & КрымUA

Зверніть увагу! Інкерманське озеро розташовувалось у вапняковому кар'єрі. На думку експертів, воно є одним з найдавніших на півострові. Його глибина сягала 60 метрів від поверхні води до рівня мулу.

А ось так виглядав кар'єр до окупації:



Інкерманське озеро до окупації / Фото Ассоціація реінтеграції Криму

Більше фото того, як кар'єр виглядає зараз, можна переглянути тут:

Карьер в Инкермане

Меньше месяца качали водичку в Севастополь ихтамнетам

и выкачали... pic.twitter.com/KDFWWy7SQc — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 4, 2021

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