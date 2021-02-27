Питання щодо того, як надалі розвиватиметься ситуація з окупацією Криму – неоднозначне. Ніхто не каже, але таке враження, що деякі українці вже змирилися із втратою півострова.

Проте Крим болить тим, хто наразі змушений під окупацією жити в Криму й потерпає від утисків кремлівської влади. Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив ведучий Артем Овдієнко.

Читайте повний текст блогу Все менше тих, хто пам'ятає Україну: що буде з Кримом після 7 років окупації

Він зазначив, що особливо Крим болить кримським татарам, яким півострів – батьківщина, яку в новітній історії вони вже двічі втрачають.

Чому дій влади щодо Криму недостатньо

Наші європейські і американські партнери запевняють, що ніколи не визнають Крим російським, здається, що лише це втримує офіційний Київ від того, щоб офіційно махнути рукою на Крим, припустив ведучий.

Мовляв, а що ми вже можемо з тим поробити, якщо там і населення вже інше, і Путін передислокував туди ядерну зброю Путін,

– сказав Овдієнко.

Офіційний Київ, здається, тільки і чекає приводу на Крим рукою махнути – бо Крим болить тим, хто звідти був змушений тікати, коли туди прийшла з окупацією Росія, пояснив журналіст.

"Тоді як офіційний Київ, таке враження, згадує Крим лише у знаменні дати, в річницю окупації. І згадує хіба що красивими промовами, від яких в патріотів серце стискається", – сказав Артем Овдієнко.

Він наголосив, що відповідних дій недостатньо для того, щоб Крим повернувся в Україну.

Зверніть увагу! 26 лютого 2021 року в Україні відзначили 7 річницю кримськотатарського спротиву російській окупації.

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