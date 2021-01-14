Згадайте Німеччину, – Хомчак спрогнозував ставлення до Росії після війни
Руслан Хомчак спрогнозував ставлення до Росії у випадку завершення війни на Донбасі. Головнокомандувач Збройних сил України навів у приклад Німеччину, з якою протягом десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння. Тому Україні з часом теж доведеться будувати відносини з агресивним "сусідом".
Яким буде ставлення до Росії, коли війна на Донбасі закінчиться
Свій прогноз того, як ставитимуться до Росії після завершення війни на Донбасі, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак дав в інтерв'ю "Обозревателю".
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Згадайте Німеччину, як змінювалося ставлення до цієї країни. Протягом десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння, адекватного співіснування,
– зазначив Хомчак.
У випадку Росії, наголошує головнокомандувач ЗСУ, потрібно розуміти, що з Україною воює кремлівська влада, а не весь російський народ.
Хомчак переконаний, що в Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається та хто саме розв'язав збройну агресію проти України.
"Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити", – додав головнокомандувач ЗСУ.
Якими будуть відносини Україна – Росія
Хомчак вважає, що після завершення війни можуть ухвалити певні політичні рішення.
Тому нам доведеться з часом вибудовувати відносини з "сусідом" – Російською Федерацією. Від цього нікуди не дітися,
– пояснює він.
Однак за всі злочини щодо цивільного населення й українських військових, наголошує Хомчак, Росія повинна відповісти.
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- У боях на Сході України у 2020 році загинули 75 українських бійців, 4 – після підписання угоди щодо припинення вогню.
- За інформацією Генштабу, поранення отримали понад 330 бійців, за час перемир'я – 18.
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