У партії "Слуга Народу" запускають рух Зе!Жінки. Його мета – впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

Про утворення такого руху повідомив голова партії Олександр Корнієнко. Нова формація працюватиме над посиленням політичної участі жінок і становленні рівних прав і можливостей в Україні. До теми Без вас ми просто біологічні створіння, – Зеленський емоційно привітав з 8 Березня "Зе!Жінки": чим займатиметься рух Зе!Жінки – це об'єднання депутаток партії "Слуга Народу", які працюють в парламенті та місцевих радах.

Їхня мета – реалізація політики рівності, збільшення кількості жінок в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності. Жінки у Раді ІХ скликання У "Слузі народу" окрім новини про створення нового руху, нагадали про те, як змінився гендерний склад Ради та що на це вплинуло.

У нинішньому парламенті – найбільша кількість жінок за всі часи незалежності України – 20,8%. У попередньому скликанні було лише 12%.

На початку свого скликання депутати ухвалили новий Виборчий кодекс. У ньому передбачена гендерна квота на виборах у розмірі 40%.

У кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки – не менше двох кандидатів кожної статі.

За ініціативи першої леді України Олени Зеленської уряд ухвалив рішення приєднатися до "Партнерства Біарріц" щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах.