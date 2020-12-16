Зерновий термінал Neptune, спільне підприємство з американською корпорацією Cargill, закріплює за собою статус найбільшого інвестиційного проєкту в галузі, а динамічне зростання показників терміналу в стислі терміни виправдовує стратегію Cargill для об'єднання з сильним локальним партнером.

У листопаді 2020 року зерновий термінал Neptune (порт "Південний", Одеська область) наростив показник обробки вантажів на 66% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), обробивши за місяць 478 тис. тонн зернових.

Таким чином, Neptune посів 2 місце в Україні, піднявшись на 6 пунктів. Частка терміналу на ринку експорту зернових за листопад склала 8,8%.

Нагадаємо, зерновий термінал, збудований українською компанією MVCargo в партнерстві з американською продовольчою корпорацією Cargill, почав роботу в тестовому режимі влітку 2018 року, і ввів в експлуатацію всі потужності у 2019. Динаміка зростання показників терміналу всього за 2 роки роботи демонструє, що стратегія, обрана Cargill, повністю себе виправдовує.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося в ЗМІ, в листопаді 2020 року Україна експортувала через морські порти 5,45 млн тонн зерна, що на 240 тис. тонн менше, ніж у листопаді 2019 р. Також раніше в ЗМІ опубліковано топ-10 найбільших зернових терміналів України за підсумками перевалки в листопаді 2020 року. Згідно з дослідженням, трійка лідерів виглядає таким чином: "Трансбалктермінал" ("Кернел") – 851 тис тонн (16% від обсягу ринку), Neptune – 478 тис. тонн (8,8%), "НІБУЛОН" методом навантаження STS (ship- to-ship) на банці Трутаева – 390,3 тис. тонн (7,2%).

Для довідки:

Neptune – найсучасніший і один з найбільших зернових терміналів в Україні і на Чорному морі.

Найбільший інвестиційний проєкт в галузі за останні роки, реалізований української стивідорною компанією М.В.Карго та світовою продовольчою корпорацією Cargill за підтримки EBRD та IFC. Вартість проекту – 150 млн дол. США.

Почав працювати в тестовому режимі в червні 2018 року. У вересні 2019 року відбулося урочисте відкриття терміналу. За маркетинговий зерновий сезон 2019/2020 року обробив понад 2,5 млн тонн