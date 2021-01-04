Нічний землетрус на Закарпатті не завдав лиха
На Закарпатті вночі проти 2 січня 2021 року стався незначний землетрус. На щастя, він не завдав жодних негативних наслідків.
Землетрус на Закарпатті
Зсув земної кори не відчувався на поверхні землі людиною. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Актуально Закарпаття потрусив землетрус: де був епіцентр
О 00:08 2 січня сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 1,8 бала в районі селі Барбово Мукачівського району.
Як поводитись під час землетрусу
- Під час землетрусу слід залишити будинок та по можливості відійди на відкриту територію.
- Якщо ви перебуваєте у приміщенні, то станьте в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати. Відійдіть якомога далі від вікон і важких предметів.
- Якщо можливо, сховайся під стіл, аби захиститись від падіння важких предметів та уламків.
- Якщо ви перебуваєте вище 5-го поверху, то не користуйся сходами й ліфтом.
- Не запалюйте сірники, свічки й не користуйтеся запальничками під час та одразу після підземних поштовхів. Все тому, що існує небезпека вибуху від витоку бензину або газу.
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