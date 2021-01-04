На Закарпатті вночі проти 2 січня 2021 року стався незначний землетрус. На щастя, він не завдав жодних негативних наслідків.

Землетрус на Закарпатті Зсув земної кори не відчувався на поверхні землі людиною. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Актуально Закарпаття потрусив землетрус: де був епіцентр О 00:08 2 січня сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 1,8 бала в районі селі Барбово Мукачівського району. Як поводитись під час землетрусу Під час землетрусу слід залишити будинок та по можливості відійди на відкриту територію.

Якщо ви перебуваєте у приміщенні, то станьте в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати. Відійдіть якомога далі від вікон і важких предметів.

Якщо можливо, сховайся під стіл, аби захиститись від падіння важких предметів та уламків.

Якщо ви перебуваєте вище 5-го поверху, то не користуйся сходами й ліфтом.

Не запалюйте сірники, свічки й не користуйтеся запальничками під час та одразу після підземних поштовхів. Все тому, що існує небезпека вибуху від витоку бензину або газу. Зверніть увагу! На півдні Фінляндії у місті Коувола вночі проти 3 січня трапилося одразу 10 землетрусів. Усі вони відбулися в інтервалі між 3 годиною ночі й 7 ранку.