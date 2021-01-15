Індонезійський острів Сулавесі сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,2. Наразі Міністерство закордонних справ не має інформації про те, чи є серед потерпілих українці.

Чи постраждали внаслідок землетрусу в Індонезії українці Потужний землетрус стався на острові Сулавесі в Індонезії, написав у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко. Дізнайтеся більше Є загроза цунамі: землетрус в Індонезії забрав життя десятків людей – фото За його словами, наразі відсутня інформація про постраждалих українців. Однак для надання можливої допомоги громадянам України посольство України відкрили цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918. Землетруси в Індонезії: що відомо Магнітуда землетрусу, який стався на індонезійському острові Сулавесі у ніч на 15 січня, становила 6,2 бала.

Його епіцентр був розташований неподалік від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

Внаслідок трагедії загинули 35 людей, є щонайменше 600 постраждалих. Крім того, тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої будинки.

Експерти побоюються загрози цунамі.