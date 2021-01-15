Жахливий землетрус в Індонезії: наразі невідомо, чи постраждали українці
Індонезійський острів Сулавесі сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,2. Наразі Міністерство закордонних справ не має інформації про те, чи є серед потерпілих українці.
Чи постраждали внаслідок землетрусу в Індонезії українці
Потужний землетрус стався на острові Сулавесі в Індонезії, написав у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко.
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За його словами, наразі відсутня інформація про постраждалих українців.
Однак для надання можливої допомоги громадянам України посольство України відкрили цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918.
Землетруси в Індонезії: що відомо
- Магнітуда землетрусу, який стався на індонезійському острові Сулавесі у ніч на 15 січня, становила 6,2 бала.
- Його епіцентр був розташований неподалік від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.
- Внаслідок трагедії загинули 35 людей, є щонайменше 600 постраждалих. Крім того, тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої будинки.
- Експерти побоюються загрози цунамі.
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