Стратегію про розвиток судової системи передали на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Ініціатива пропонує судові онлайн-засідання, покарання за порушення терміну розгляду справ та низку інших положень.

Стратегія передбачає шлях розвитку судової системи на 2021 – 2025 роки. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента. Читайте також Знищать і Зеленського: найскандальніші рішення суддів проти журналістів Що пропонує стратегія Ініціатива передбачає кілька основних блоків щодо реформування системи правосуддя. Покращення механізмів доступу людей до правосуддя. Пропонують провести аудит місцевих судів.

Вдосконалення процесу судочинства. Хочуть запровадити інститут суду присяжних, який вирішуватиме, чи винна людина.

Також хочуть, аби люди могли скаржитись на недотримання термінів розгляду справ. За їх порушення виплачуватимуть компенсації.

За їх порушення виплачуватимуть компенсації. Зазначили, що в Україні необхідно розвинути електронне судочинство, зокрема, розгляд справ в онлайн-режимі.

Вдосконалення порядку звернень Верховного Суду до Європейського суду з прав людини з принципових питань.

Покращення незалежності судів. Наприклад, планують розробити закон про публічну службу в системі правосуддя.

Крім того, пропонують вдосконалити процедуру відбору кандидатів на посади суддів та відновити інститут відповідальності суддів за свідомо неправосудний вирок чи рішення. Якщо Зеленський схвалить стратегію, надалі готуватимуть план дій про втілення положень. До речі, план матиме чіткі терміни реалізації кожного блоку стратегії. Зверніть увагу! Зеленський ще у квітні виступав за повне перезавантаження судової системи. Справжньої судової реформи від України вимагали і в ЄС.