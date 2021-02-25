Окрім візиту до США, Зеленському готують велике азійське турне: деталі

Український президент Володимир Зеленський має намір відвідати низку країн Азії. Наразі триває робота над підготовкою масштабного турне.

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що наразі щодо цього ведуться відповідні дипломатичні переговори.

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Які країни може відвідати Зеленський

Посадовець зазначив, що точна дата візитів поки невідома. "Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу", – підкреслив він.

За попередньою інформацією, мовиться про Китай, Південну Корею та Індонезію. Проте остаточний перелік держав, які відвідає Зеленський, ще формується.

Крім цього, Жовква повідомив, що для цих візитів вже підготували низку угод. Також є перспективні проєкти, спрямовані на розвиток торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Заступник керівника ОП також висловив співчуття рідним Сергія Камишева, українського посла в Китаї, який помер 14 лютого. Наразі шукають, хто б міг замінити його на посаді.

Про візит до США та розмову з Байденом

Водночас ОП продовжує роботу над підготовкою візиту Зеленського до Штатів. Напередодні, зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з держсекретарем США.

"Триває робота по лінії не лише Держдепартаменту, але й Білого дому. Також готується телефонна розмова між президентами обох країн", – наголосив Жовква.

Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як і взаємний обмін візитами,

– запевнив він.

За його словами, мовиться про питання політичної підтримки, широкого залучення США до переговорів щодо миру на Донбасі, деокупації Криму, а також економічної співпраці.