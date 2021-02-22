У Зеленського знайшли винних у спалаху коронавірусу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області минулого тижня зафіксували спалах коронавірусу. В Офісі Президента у погіршенні епідеміологічної ситуації винуватять туристів, які приїхали на свята до Буковелю.

Нову хвилю COVID-19 очікували 5 – 10 лютого, але вона почалась трохи пізніше. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко під час форуму "Україна.30".

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У регіон виїхав головний санлікар Віктор Ляшко

За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дав Буковель та іноземні туристи. І потім це почало розходитись через місцеве населення,

– зазначив Кирило Тимошенко.

Він запевнив, що влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через декілька днів епідеміологічна ситуація на Прикарпатті покращиться.

"Ліжка знайшли, техніка є, кисень є – сподіваюся, що ми зіб'ємо цю хвилю. Ми готуємося і в інших областях також, тому що бачимо, що у Чернівцях і Закарпатській області починається підйом деякий", – додав заступник очільника ОП.

Медики критикують владу

Водночас медики підтримують версію Офісу Президента про свята й туристів. Проте, вони також й критикують центральну владу за пізні рішення.

На думку лікарів, карантин був би доречним до Нового року, а не після.

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