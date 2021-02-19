Речниця президента Юлія Мендель спростувала заяву Петра Пророшенка щодо намірів влади запровадити санкції проти телеканалу "Прямий". Також вона вкотре запевнила, що свободі слова в Україні нічого не загрожує. Стосується це і вищевказаного мовника.

Колишній очільник держави Петро Порошенко переконував, що запровадження санкцій мало статися на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 19 лютого. Але обмеження повинні були стосуватися не безпосередньо "Прямого", а його колишнього власника Володимира Макеєєнка.

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Санкції проти "Прямого": що каже Мендель

За словами прессекретарки чинного президента, санкції проти фактичного власника телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne – Тараса Козака – запровадили через докази їх фінансування з держави-агресора. Також соратника Медведчука пов'язують із терористичними організаціями, що оперують на окупованих українських територіях.

Це чітко артикулювали як члени РНБО, так і спецслужби, які займалися відповідними розслідуваннями. Закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення ухвалили винятково на захист державних інтересів,

– наголосила Мендель.

Водночас вона висловила сподівання, що "публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку".

"Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо мовиться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", – підсумувала Мендель.

Додамо, раніше нардеп Сергій Лещенко такох заявляв, що на засіданні РНБО п'ятницю ніхто не збирався запроваджувати санкції проти "Прямого", ні проти його фіктивного власника Володимира Макеєнка.

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Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО на 19 лютого. Частину питань на ньому мають розглянути в закритому режимі.

В Офісі Президента необхідність заходу пояснили забезпеченням національної безпеки держави.

Згодом ЗМІ повідомили, що на цьому засіданні РНБО розгляне санкції проти бізнесів, пов'язаних з Медведчуком.

А вже 18 лютого Порошенко заявив, що купив "Прямий". А таке рішення пояснив санкціями проти його власника Володимира Макеєнка. Відповідне рішення, за його словами, РНБО мала б ухвалити власне на цьому засіданні 19 лютого.

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Санкції РНБО проти Козака: усі подробиці / Інфографіка 24 каналу