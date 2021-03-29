Під час традиційної селекторної наради за участю Володимира Зеленського обговорили можливість запровадження паспортів вакцинації для українців. Ще однією темою наради було постачання вакцин проти COVID-19.

Президент України поцікавився питанням збільшення кількості пунктів для щеплення громадян, а також планами щодо поставок вакцин проти коронавірусу, які Україна очікує найближчим часом.

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Про вакцинацію українців

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на 29 березня мають працювати понад 1 200 пунктів вакцинації. Також Україна очікує чималу кількість вакцин від коронавірусу у межах програми COVAX. Мовиться про:

300 тисяч доз вакцини AstraZeneca;

117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Планується, що вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня. Тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет.

Крім того, наразі тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Актуально! Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 585 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 198 465 осіб. Найбільшу кількість щеплень за 28 березня 2021 року зробили у Харківській області – 230 щеплень, а за весь період кампанії з вакцинації – у Дніпропетровській області – 13929 щеплень.

Про паспорти вакцинації

Як зазначив президент Зеленський, паспорти вакцинації вже розробляються багатьма розвиненими країнами. Серед них: країни Європейського Союзу, США, Швейцарія та Ізраїль.

Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19,

– наголосив президент.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу зображати правдиві дані у паспортах вакцинації, коли це буде необхідно.

Що відомо про паспорти вакцинації? Усередині червня 2021 року Європейський Союз запровадить паспорти вакцинації. Вони не будуть обов'язковими для всіх, однак їх наявність спрощуватиме життя власнику. Паспорти видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами. Тобто Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Про що ще говорили на нараді