У Зеленського вже розглядають питання про другий термін, – Солонтай

В Офісі Президента вже розглядають шляхи, щоб чинний глава держави Володимир Зеленський міг балотуватись на другу каденцію. Він дав зрозуміти, що планує знову посісти цей пост.

Політолог Олександр Солонтай вважає, що Зеленський дійсно хоче бути президентом двічі. Про це він заявив у програмі "6/9".

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За його словами, на порядку денному в Офісі Президента стоїть питання, про яке Зеленський заявив на своєму дні народженні своєму оточенню. Тобто, як пояснив політолог, формально, або ні, президент дав зрозуміти своїй команді, що він розглядає питання другого терміну президентства не на жарт.

У зв'язку з цим, відбувається дуже багато дискусії про те, що треба робити, аби він дійсно мав на це шанс,

– сказав Солонтай.

Можливі шляхи до другого президентства

Експерт вважає, що мова може йти про низку речей. Наприклад,

про продовження "Великого будівництва";

реальну боротьбу з корупцією;

зміни у Кабінеті міністрів;

можливо, позачергові вибори.

"На порядку денному розглядають різні версії. Одна з питань – очистка українського інформаційного простору", – додав Солонтай.

Другий термін Зеленського: попередні заяви