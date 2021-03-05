Подолати систему, – у Зеленського зробили заяву після санкцій США проти Коломойського

Джерело:Офіс Президента
У президента Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. Таку заяву зробили після того, як США застосували санкції проти Ігоря Коломойського.
Наголосили, що боротьба з олігархами лежить не тільки у площині кримінальної відповідальності. Тож акцентували на створенні умов, за яких великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політику.
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Стверджують, що дії Зеленського мають говорити самі за себе.
Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи,
– мовиться у повідомленні.
Тому подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, в ОП відзначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.