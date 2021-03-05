У президента Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. Таку заяву зробили після того, як США застосували санкції проти Ігоря Коломойського.

Наголосили, що боротьба з олігархами лежить не тільки у площині кримінальної відповідальності. Тож акцентували на створенні умов, за яких великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політику.

Важливо Заборонили в'їзд: США ввели санкції проти Коломойського та його сім'ї

Що сказали в Офісі Президента

Стверджують, що дії Зеленського мають говорити самі за себе.

Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи,

– мовиться у повідомленні.

Тому подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, в ОП відзначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.

Санкції США проти Коломойського: що відомо

США наклали санкції на Коломойського та його сім'ю, заборонивши їм в'їзд до Штатів.

Обмеження застосували через діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, через спроби підірвати демократію та причетність до корупції.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу