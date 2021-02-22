У Зеленського відреагували на відео Уруського з Кадировим: такі випадки бувають

Віцепрем'єра України Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Інцидент стався в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зауважив: перед тим, як робити висновки, слід вислухати самого Уруського. Та й в умовах заходу за кордоном, теоретично сфотографувати могли кого завгодно з ким завгодно.

Про це Тимошенко повідомив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30".

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Не думаю, що були перемовини з Кадировим, – Тимошенко

Заступник Єрмака повідомив, що бачив пост глави уряду Дениса Шмигаля з вимогою пояснень. На думку Тимошенка, саме Кабмін має робити якісь висновки – проте обов'язково дочекатись пояснень від Уруського.

Я не думаю, що в Уруського були якісь перемовини з Кадировим, тому мені важко коментувати. На мою думку, там взагалі не було зустрічі,

– сказав Тимошенко.

Кадиров міг і не впізнати Уруського

На питання, що б сам Тимошенко робив у такій ситуації, заступник голови ОПУ конкретно не відповів. Проте запевнив, що Кадирова ідентифікував би 100%. Однак, зауважив Тимошенко, сам Кадиров міг не впізнати українського урядовця, адже той був у масці.

Я не знаю, як коментувати, коли ти перебуваєш на міжнародній виставці, ти можеш зустрітись з ким завгодно, пройти недалеко від людини і тебе сфотографують. Такі випадки бувають,

– сказав Тимошенко.

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Що сказав про фото сам Уруський

Зазначимо, раніше Денис Шмигаль у дописі у фейсбуці вимагав пояснень від Уруського через фото з Кадировим. Сам Уруський запевнив – теж через соцмережі, що жодних контактів з главою Чечні у нього не було.



Разом на фото та відео, пояснює урядовець, з представником Росії на виставці опинились через алфавітний порядок розміщення гостей. Організаторам українська делегація уже звернула на це увагу.