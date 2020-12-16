У Зеленського відреагували на результати соцопитування щодо рейтингу
В Офісі Президента прокоментували результати опитування від Центру Разумкова за грудень 2020 року. Там заявили, що президенту Володимиру Зеленському вдається залишатися політиком року, адже він продовжує дотримуватися своїх цілей щодо змін в Україні.
Президент робить це, незважаючи на негатив у медіа. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Укрінформу.
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Що ще сказав Подоляк
- Зеленський дотримується своїх цілей: обов'язкової трансформації старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності.
- Розчарування у суспільстві – суб'єктивна категорія, адже "суспільство хоче швидких і ефективних рішень".
- Такі рішення наразі є, але частина з них "протискається через фундаментальний опір, через відвертий тіньовий лобізм масштабних політико-фінансових груп".
Що відомо про рейтинг Зеленського
- Центр Разумкова 16 грудня оприлюднив результати досліджень. Там мовиться, що якби вибори президента в Україні відбувалися найближчим часом, більшість українців досі готові голосувати за Зеленського.
- Однак президент став для народу і головним політиком, і головним розчаруванням року.
- 42% людей назвали Зеленського головним розчаруванням року.
- 20% громадян назвали президента політиком року.
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