В Офісі Президента прокоментували результати опитування від Центру Разумкова за грудень 2020 року. Там заявили, що президенту Володимиру Зеленському вдається залишатися політиком року, адже він продовжує дотримуватися своїх цілей щодо змін в Україні.

Президент робить це, незважаючи на негатив у медіа. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Укрінформу. Актуально Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце Що ще сказав Подоляк Зеленський дотримується своїх цілей: обов'язкової трансформації старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності. Розчарування у суспільстві – суб'єктивна категорія, адже "суспільство хоче швидких і ефективних рішень". Такі рішення наразі є, але частина з них "протискається через фундаментальний опір, через відвертий тіньовий лобізм масштабних політико-фінансових груп". Що відомо про рейтинг Зеленського Центр Разумкова 16 грудня оприлюднив результати досліджень. Там мовиться, що якби вибори президента в Україні відбувалися найближчим часом, більшість українців досі готові голосувати за Зеленського.

Однак президент став для народу і головним політиком, і головним розчаруванням року.

42% людей назвали Зеленського головним розчаруванням року.

20% громадян назвали президента політиком року.